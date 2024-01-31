Названы последствия неправильного использования электрической зубной щетки Стоматолог Хугаева: неверное положение электрической щетки может повредить эмаль

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Неверное положение электрической зубной щетки во рту при чистке зубов может спровоцировать повреждение эмали, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» стоматолог Людмила Хугаева. Она порекомендовала проконсультироваться с врачом перед тем, как приобрести устройство. По словам эксперта, очень часто эмаль также истончается из-за неправильно подобранных зубных паст и препаратов для полости рта.

Зубную щётку электрическую можно приобрести в любом магазине, в любой аптеке, в интернет-магазинах. Но всё-таки электрическую щётку нужно приобретать после консультации с гигиенистом. Иначе она будет портить. Это как медвежья услуга: вроде она чистит зубы, но в то же время неправильный угол наклона щетины щётки — это содранная эмаль. С ней нужно быть аккуратнее, — сказала она.

Ранее врач-стоматолог Алексей Антипенко заявил, что чрезмерное употребление яблок может привести к растворению зубной эмали, что впоследствии приведет к дряблости губ и углублению носогубных складок. Также, по его словам, для здоровья зубов опасны каши и картофель. Антипенко уточнил, что яблоки можно есть не более двух штук в день. Кроме того, после фрукта необходимо прополоскать рот.