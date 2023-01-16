Названы последствия нехватки воды в организме Нехватка воды в организме может повысить риск развития инфаркта и инсульта

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Нехватка воды в организме может спровоцировать различные осложнения со здоровьем, включая риск развития инфаркта и инсульта из-за изменений консистенции крови и нарушений ее циркуляции, рассказал Pravda.Ru председатель правления «Ассоциации производителей питьевой воды в розлив» Артём Старостин. Кроме этого, недостаток жидкости может привести к проблемам с памятью и учащению головных болей, а также спровоцировать появление регулярных мигреней, отметил специалист.

Как рассказал эксперт, недостаток кислорода, в транспортировке которого задействована вода, провоцирует более быстрое изнашивание суставов, а также истончение кожного покрова. Дефицит воды в организме оказывает отрицательное влияние на сердечно-сосудистую систему, а утрата 6–7% жидкости от массы тела может спровоцировать изменение температурного фона, одышку, а также дать чувство усталости и сонливость.

Специалист уточнил, что потеря 15–20% воды из организма представляет смертельную опасность при температуре 30 градусов, а при низких температурах смертельной станет утрата 25% жидкости.

Эксперт отметил, что взрослому человеку нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день, из расчета 30 г на 1 кг веса. Однако эта доза во многом зависит от индивидуальных потребностей организма, поэтому питьевой режим лучше установить после консультации со специалистом, добавил Старостин.

Диетолог Зоя Богданова ранее рассказала, что раздражительность, низкий иммунитет, плохая память и тусклые волосы могут быть признаками обезвоживания. Эксперт пояснила, что зимой организм особенно нуждается в воде из-за попытки организма согреться. Она отметила, что еще один признак обезвоживания — когда человек после приема пищи не испытывает чувство насыщения, так как организм не видит разницы между голодом и жаждой.