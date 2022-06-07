Названы последствия легализации пиратского ПО в России Программист Геллер: легализация пиратства превратит Россию в IT-отсталую страну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия надолго вычеркнет себя со всех легальных мировых IT-площадок в случае легализации пиратского программного обеспечения (ПО), заявил NEWS.ru эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артём Геллер. Он добавил, что спрос на подобный продукт возникает при крайней неплатёжеспособности населения, чего в России, по его мнению, пока не наблюдается.

По словам Геллера, сейчас «все компании работают, покупают софт и не платят лишь за отключённое на фоне санкции ПО.

Сейчас нет смысла идти на радикальные шаги, иначе Россия надолго вычеркнет себя со всех легальных мировых IT-площадок. Любой софт не имеет смысла без постоянных, быстрых обновлений в области безопасности и развития, продукты быстро становятся недостаточно качественными и нужными для профессионалов. У нас был период легализации пиратского ПО, катастрофы в этом нет, но мы начнём отставать в IT-секторе, так как не будем успевать за свежими решениями, — добавил Геллер.

Минцифры России выступает против легализации пиратского программного обеспечения (ПО). Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, в России не ожидают возвращения крупных иностранных IT-производителей.

По словам министра, комплектующие для российского компьютерного и телеком-оборудования завозятся в РФ, где и будет происходить их конечная сборка. Также ведомство готово решать форс-мажорные ситуации с поставками иностранного оборудования по заключенным контрактам в ручном режиме, добавил Шадаев.

Ранее в Минцифры предложили изменить требования к разработчикам ПО, чьи продукты можно включить в реестр отечественного софта. В ведомстве считают, что для попадания программ в этот реестр первостепенен контроль его деятельности российскими лицами, а не доля участия россиян в его разработке.