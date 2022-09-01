Названы последствия избытка фруктозы в рационе Диетолог Дианова рассказала о последствиях избытка фруктозы в рационе

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Врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что избыток фруктозы в рационе может навредить печени. Эксперт пояснила, что несмотря на то, что фруктоза немного полезнее сахара, создается ложное ощущение отсутствия вреда, которое приводит к потреблению сверх нормы. По ее словам, женщинам рекомендуется придерживаться порции в 150–200 граммов ягод или фруктов, мужчинам же можно съедать по 200–250 граммов, пишет радио Sputnik.

Нужно ограничивать потребление сухофруктов. Их количество должно быть в три-четыре раза меньше, чем обычная порция фруктов. То есть приблизительно 50 граммов, — поделилась Дианова.

Чтобы избежать переизбытка фруктозы в организме, по словам врача, следует включать в рацион сезонные ягоды и фрукты, но виноград стоит съедать не более 100 граммов за один раз.

Кардиолог Андрей Кондрахин ранее заявил, что черноплодная рябина, хвощ и продукты, сделанные из них, снижают артериальное давление. Эксперт пояснил, что в рябине содержатся антоцианы — вещества с мощным противовоспалительным действием. Он добавил, что хвощ способствует снижению давления из-за мочегонных свойств. По его словам, людям с низким артериальным давлением эти растения не навредят. Врач отметил, что всё зависит от концентрации этих веществ в организме.