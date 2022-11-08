Названы последствия иглоукалывания Невролог Бородина заявила, что иглоукалывание может привести к повреждению нервов

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Невролог Анастасия Бородина рассказала «Известиям», что иглоукалывание может привести к осложнениям, в том числе к передаче инфекционных заболеваний и повреждению нервов и сосудов. Эксперт добавила, что осложнения могут также привести к кровотечению, контактному дерматиту и простреливающей боли. Она добавила, что людям с очагами злокачественных новообразований противопоказана процедура.

Иглоукалывание может привести к осложнениям, в том числе к передаче инфекционных заболеваний и повреждению нервов и сосудов. Местные осложнения могут включать кровотечение, контактный дерматит, простреливающую боль и парестезии, — заявила Бородина.

Она порекомендовала обращаться к проверенным клиникам, а также внимательно изучать сопроводительные документы. По словам врача, если специалист является неврологом, то он может указать на альтернативный способ лечения.

Врач Екатерина Кашух ранее рассказала, что синдром беспокойных ног может возникнуть из-за нарушения обмена веществ в нервной системе. Она пояснила, что синдром беспокойных ног проявляется, когда человек лежит на кровати перед сном и в ногах появляется неконтролируемое желание двигать ногами из-за покалывания, мурашек, кожного зуда. Эксперт уточнила, что проблема может возникнуть из-за дефицита железа или фолиевой кислоты в организме, но отметила, что данное состояние требует лечения.