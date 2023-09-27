Названы последствия дефицита воды в организме Врач Тихомирова предупредила о сгущении крови из-за дефицита воды в организме

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Дефицит воды в организме может привести к сгущению крови, это чревато развитием тромбозов, особенно во взрослом возрасте, предупредила врач-терапевт, диетолог Елена Тихомирова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что недостаточное потребление воды снижает когнитивные функции головного мозга.

Также дефицит воды в организме приводит к снижению когнитивных способностей, поскольку питание мозга происходит за счет капиллярного кровообращения. На этом фоне также может наблюдаться снижение зрения, — уточнила терапевт.

Из-за дефицита воды в организме появляются отеки, возникают запоры, а также растут риски образования камней в почках. Дефицит жидкости негативно сказывается на работе пищеварительной системы. Врач уточнила, что существует вероятность набрать лишний вес — многие люди путают чувство голода с желанием выпить воды. Дефицит жидкости характеризуется головными болями, сонливостью, потерей концентрации внимания.

Условная норма жидкости в рационе — конечно, все очень индивидуально и зависит от массы тела и уровня физической нагрузки. В среднем для женщины нормой может считаться около двух литров воды в день, для мужчины — около трех литров, — заключила Тихомирова.

Эндокринолог Юлия Катхурия ранее предупредила, что самым опасным для здоровья заменителем сахара является искусственно синтезированная фруктоза. По словам врача, ее употребление приводит к набору лишнего веса, негативно сказывается на работе печени.