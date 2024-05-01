Названы породы собак, предрасположенные к раку Animal’s Health: охотничьи собаки чаще всего заболевают раком

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Аргентинский дог

Собаки умирают от рака в 27% случаях, однако наиболее подтверждены онкологическим заболеваниям определенные породы, среди которых охотничьи собаки, русский черный терьер, уэльская овчарка, филд-спаниель, аргентинский дог, манчестер-терьер, бородатые колли и кане-корсо, сообщает Animal’s Health. При этом реже всех опухоли диагностируют у чихуахуа.

Согласно масштабному исследованию, в ходе которого ученые проанализировали 54,9 тысячи опухолей, чаще всего собаки сталкиваются с раком кожи. На втором месте онкообразования в мягких тканях, а на третьем — рак молочных желез. В среднем за год опухоли диагностируют у 775 собак. При этом чаще подтверждены заболеванию самки. Как правило, злокачественные опухоли появляются у животных на 11-й год жизни.

Ранее в Российской кинологической федерации рассказали, что чаще всего клещи выбирают для укуса собаки такие места, где мало шерсти, а кровеносные сосуды подходят близко к поверхности кожи. Так, например, членистоногие любят присасываться к животу и паху. В связи с этим специалисты советуют после каждой прогулки тщательно осматривать животное.