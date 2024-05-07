Названы породы собак, для которых майские заморозки смертельно опасны Ветеринар Шеляков: майские морозы смертельно опасны для маленьких собак

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Майские заморозки могут оказаться смертельными для маленьких пород собак, рассказал NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. Он отметил, что чаще всего страдают пекинесы, таксы, чихуахуа, мопсы и йорки.

Такая погода — нулевая температура, заморозки минус один-два градуса, сырость, снег — самая опасная для собак, особенно маленьких. То же касается уличных кошек. Шерсть намокает, резко усиливая теплопроводность, она практически не греет. Плюс холодный ветер. Все факторы суммируется, и животное может не только простудиться, но и замерзнуть насмерть, — добавил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что владельцам миниатюрных питомцев, а также «лысых и подстриженных» следует надевать на таких собак комбинезоны, а после улицы — просушивать. Он также призвал сократить продолжительность прогулок.

Владельцам миниатюрных собак, лысых, подстриженных, можно посоветовать сократить продолжительность прогулок, надевать на питомцев комбинезоны, просушивать животное после прогулки. Это касается всей маленьких собак: йорки, той-терьеры, таксы, пекинесы, ши-тцу, чихуахуа, мопсы и так далее. Заморозки чреваты циститами, ринитами. тонзиллитами, — подытожил Шеляков.

Доктор ветеринарных наук Андрей Руденко ранее предупредил, что жаркая погода представляет опасность для собак, особенно для карликовых и брахицефалических пород. По его словам, в зоне риска — мопсы, бульдоги, гриффоны и пекинесы.