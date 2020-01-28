https://static.news.ru/photo/26308386-4186-11ea-bf07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Белоруссия оказалась страной, в которую россияне чаще всего отправлялись на поезде в 2019 году. Среди заграничных маршрутов белорусское направление выбирали 47,7% российских туристов.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитиков сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Второй по популярности стала Украина. Туда в 2019 году куплено 18,3% железнодорожных билетов. Причём за год спрос на это направление упал на 5,8%. Топ-3 замкнула Финляндия. В эту страну россияне купили 8% всех билетов за границу.

Десятку популярных у россиян стран также составили Казахстан, Эстония, Латвия, Молдавия, Узбекистан, Азербайджан и Таджикистан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что около половины туристов (49%) тратят рабочее время на планирование отпуска. Среди них 34% интересуются предложениями авиакомпаний, 26% приобретают билеты и бронируют номера, 9% читают статьи о путешествиях. Опрос провёл портал «Туту.ру» среди 1500 пользователей. Фотографиями из чужих поездок любуются 4% респондентов, а 27% признались, что на работе успевают заниматься всем вышеперечисленным.