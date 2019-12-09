https://static.news.ru/photo/ad36c75e-1a18-11ea-af55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Российские предпенсионеры больше всего стремятся осваивать веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело. Возможность бесплатно получить новую профессию появилась у немолодых людей в 2019 году после запуска проекта «Старшее поколение», который входит в нацпроект «Демография».

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные академии WorldSkills Russia.

Другими популярными у людей старшего возраста профессиями названы графический дизайн, электромонтаж, ремонт и обслуживание автомобилей и IT-решения для бизнеса на платформе 1C. В топ-10 по популярности входят также парикмахерское искусство и эстетическая косметология, но, по мнению экспертов, данные специальности немолодые дамы осваивают скорее ради удовольствия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне 50 лет и старше, желающие пойти учиться с целью найти работу, будут получать стипендии. Проект «Об утверждении специальной программы профобучения и дополнительного профобразования лиц в возрасте 50 лет и старше» разработали в Министерстве труда и соцзащиты России. Планируется, что к концу 2024 года переподготовку и дополнительное обучение должны пройти более 450 тысяч россиян старшего возраста.