https://static.news.ru/photo/bb056c28-22dd-11ea-b860-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

Московская полиция рассказала, к каким трюкам чаще всего в столице прибегают угонщики. Самым распространённым оказалось вскрытие замка машины спецприборами и отключение сигнализации с помощью электронных сканеров, которые на сленге называются «удочками».

Взлом двери автомобиля механическим способом стал вторым по популярности, а подмена ключа — третьим. В этом случае под видом покупателя угонщики выясняют, какими противоугонными системами оборудован автомобиль, а при осмотре меняют оригинальный ключ на дубликат. Также злоумышленники освоили угоны, которые осуществляют под видом эвакуации машины по поддельным документам, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на территории Москвы самыми угоняемыми машинами являются автомобили азиатских марок. Наиболее «любимым» транспортным средством среди преступников является японская Toyota. Такую информацию огласили в московской прокуратуре. Оказалось, что машины Toyota с января по октябрь 2019 года в Москве угоняли 221 раз. Остальные места в тройке «лидеров» занимают Kia (156) и Hyundai (140).