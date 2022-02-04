Названы популярные среди россиян направления для путешествий летом

Самым популярным городом среди россиян для путешествий летом стал Симферополь: по этому направлению совершено 16% ранних бронирований. На втором месте расположилась Москва, туда планируют отправиться 14,2% клиентов сервиса OneTwoTrip, заранее купивших билеты, пишет «Газета.Ru».

На втором месте Москва, куда этим летом уже планируют полететь 14,2% клиентов сервиса, купивших билеты. Третье место занимает Сочи с долей в 10,6%. В список также вошли Санкт-Петербург (10%), Калининград (3,5%), Краснодар (3,2%), Анапа (2,8%), Минеральные Воды (2,1%), Геленджик (1,7%) и Махачкала (1,4%), — пишет издание.

По данным СМИ, некоторые направления стали более популярны по сравнению с прошлым годом. Так, например, в Махачкалу планируют отправиться в два раза больше россиян, а в Краснодар и Симферополь спрос на билеты вырос на 60% и 30% соответственно.

Ранее стало известно, что самыми дешёвыми направлениями для путешествия по России в январе стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Уфа. В рамках исследования учитывались запросы клиентов в период с 10 по 31 января.