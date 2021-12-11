Названы популярные схемы обмана с застрахованными авто

Самыми популярными в 2021 году схемами мошенников с застрахованными автомобилями стали угон под видом аренды, использование автомобилей-двойников и постановочные ДТП с грузовиками. Об этом в беседе РИА Новости рассказали в страховой компании «Согласие». Сотрудники департамента безопасности «Согласия» разоблачили группу, промышляющую хищением дорогостоящих автомобилей на территории Москвы.

Преступники под видом аренды перегоняли автомобили, включая застрахованный в «Согласии» Mercedes-Benz AMG G63 стоимостью 16,5 млн рублей, за пределы страны, — сказали в компании.

Эксперты также выявили группу мошенников, промышлявших инсценировкой хищения автомобилей в Тамбовской области. Так, по их словам, человек заключил договор страхования в компании по автокаско на два миллиона рублей на Volkswagen Touareg, после чего заявил о его краже. Как выяснилось, при страховании на осмотр был представлен автомобиль-двойник с перебитыми идентификационными номерами, а настоящий Volkswagen Touareg был ранее полностью разбит в результате ДТП.

Также в «Согласии» обнаружили злоумышленника, который устраивал ДТП в Москве и Московской области, а затем подавал иски к страховым компаниям. По словам специалистов, Евгений С. владеет семью авто, при этом только на одном из них он попадал в аварии 168 раз. Мошенник специально устраивал ДТП, в которых выглядел пострадавшей стороной. Для этого он выбирал преимущественно грузовые авто, водителям которых сложнее следить за слепыми зонами.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский на форуме AntiFraud Russia рассказал, что у мошенников появилась новая схема. Благодаря ухищрениям злоумышленники заставляют россиян не только взять кредит, но и заложить или же продать свою недвижимость.