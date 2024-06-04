Названы популярные продукты, способные подорвать здоровье человека Pronews.gr: ароматизированные йогурты и кетчуп вредны из-за обилия сахара

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Продукты из холодильника, о вреде которых многие потребители не задумываются, могут содержать огромное количество сахара и жиров, что наносит вред здоровью человека, пишет греческое издание Pronews со ссылкой на ученого из корпорации WebMD. К таким продуктам относятся ароматизированные йогурты, кетчуп, колбасы и колбасные изделия, а также заправки для салатов и жареный картофель.

Как отметил ученый, в йогуртах со вкусами ванили, клубники и различных ягод содержится в три раза больше сахара и жиров, поэтому он рекомендовал добавлять свежие фрукты и ягоды в обычный йогурт. Также сахар добавляют и в кетчуп в пропорциях четыре грамма на одну столовую ложку, рассказал специалист.

Колбасная продукция, предназначенная для длительного хранения в холодильнике, по словам ученого, способна спровоцировать рак толстой кишки и желудка. Среди таких продуктов значатся колбасы, ветчина, солонина и другие.

Заправки салатов богаты вредными жирами либо, если их там мало, сахаром и искусственными подсластителями. Как утверждает ученый, салат можно приправить оливковым маслом, небольшим количеством соли и уксусом. В жареном картофеле же содержится большое число соли, жиров и калорий, и потребление этого продукта может отрицательным образом сказаться на здоровье человека.

Ранее диетолог Наталья Павлюк заявила, что найденный в ходе исследования американских ученых в красном вине антиоксидант ресвератрол не поможет в жиросжигании. По ее словам, потратить накопленные калории и улучшить физическое состояние можно при помощи тренировок.