Названы популярные продукты, о которых надо забыть после 30 лет Эксперт по питанию Верис: людям после 30 лет не рекомендуется есть сосиски и колбасы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Людям после 30 лет следует отказаться от употребления рафинированного сахара, сосисок и колбас, сообщил «Газете.Ru» эксперт по диетическому питанию Артем Верис. По его словам, после наступления определенного возраста организм человека начинает перестраиваться, меняется гормональный фон, тело теряет мышечную массу. Если сохранять старые пищевые привычки, велик шанс значительно увеличиться в объемах.

По словам Вериса, в первую очередь следует отказаться от сахара, поскольку это очень калорийный продукт, который может вести к набору веса, а в долгосрочной перспективе — к нарушению обмена веществ, снижению чувствительности к инсулину и диабету 2-го типа. Кроме того, сахар ускоряет процесс старения кожи за счет того, что повреждает волокна коллагена и эластина.

Также опасность представляют продукты с высоким гликемическим индексом, которые приводят к скачку глюкозы и выработке большого количества инсулина. Поэтому после 30 следует с осторожностью употреблять картофель, белый хлеб, арбузы, чипсы, некоторые соусы и другие продукты, чей гликемический индекс превышает 60. Кроме того, эксперт рекомендовал исключить из рациона сосиски, колбасы, консервированное мясо, бекон и солонину, поскольку их употребление может привести к развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Верис рекомендовал включать в рацион больше свежих овощей, фруктов, орехов и отдавать предпочтение запеченной индейке, курице и говядине.

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