Названы популярные хобби, которые повышают риск неизлечимой болезни JNS: плавание, гольф и охота повышают риски развития неизлечимого БАС у мужчин

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Плавание, гольф, охота и работа с деревом значительно увеличивают риски развития бокового амиотрофического склероза (БАС), свидетельствуют результаты исследования ученых, которые приводит JNS. Отмечается, что такая тенденция наблюдается только у мужчин, специалисты пока не знают, почему этому не подвержены женщины.

БАС, или болезнь Лу Герига, связан с потерей двигательных нейронов, что приводит к нарушению моторных функций и когнитивным нарушениям. Ученые провели эксперимент с участием 400 пациентов, которым был диагностирован боковой амиотрофический склероз, а также около 300 здоровых добровольцев.

Оказалось, что риски развития БАС также были выявлены у мужчин, которые занимались стрельбой, работой в саду и во дворе, а также работой с металлом. Как считают ученые, увлечение гольфом повышает риски заболевания в три раза. При этом у женщин эти хобби не приводили к аналогичным результатам.

Авторы признались, что выборка женщин была небольшой, поэтому окончательные выводы делать рано и многое остается неясным. По словам автора научной работы, гольф, садоводство и работа на свежем воздухе могут подвергнуть людей повышенному воздействию пестицидов. А работа с деревом может повышать риски из-за воздействия формальдегида. Все это в некоторой степени объясняет экологическую причину развития БАС, однако дальнейшие исследования необходимы.

Ранее врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, что лапшу или картофель быстрого приготовления вредно употреблять на постоянной основе из-за содержащихся в них добавок. Она уточнила, что такие продукты можно есть не чаще одного раза в месяц. Медик пояснила, что, как правило, пакетики с быстрой едой включают в себя основу для бульона и приправу из специй, в которых содержатся стабилизаторы. Среди них, по словам врача, есть гуаровая камедь, которая может вызывать отеки.