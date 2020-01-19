https://static.news.ru/photo/1a742f04-3a77-11ea-a1f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского краёв, а также Крыма являются самыми популярными в России. Так считают в НИИ реабилитации и курортологии.

Об этом сообщает RT. В Краснодарском крае любимыми у россиян называют Анапу, Сочи, Горячий Ключ и Ейск. В одном ряду с ними идут курорты около Геленджика и Туапсе.

Среди курортов Ставропольского края выделяются Железноводск, Кисловодск, Пятигорск и Кавказские Минеральные Воды.

Что касается курортов Крыма, то там вне конкуренции Евпатория, Крымское приморье, Саки, Феодосия и Южный берег Крыма.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сейшельские острова — одно из самых престижных и дорогих направлений для отдыха. В 2019 году турпоток увеличился на 9%. Элитный курорт посетили в 2019-м 12 403 гостя из РФ. Доля россиян в общем турпотоке на Сейшелы скромная: в прошлом году — лишь 3,22%. Из Германии, Франции, Великобритании, Италии, ОАЭ, Швейцарии, Индии, ЮАР приезжает намного больше отдыхающих.