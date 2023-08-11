Названы популярные города для путешествий с собаками «Твил»: Сочи и Анапу чаще всего выбирают для путешествий с собаками

Фото: Emilio Fraile/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сочи, Анапа и Санкт-Петербург оказались самыми востребованными направлениями для путешествий с собаками в августе 2023 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса бронирования отелей и квартир «Твил». По его данным, в названных городах чаще всего бронируют жилье туристы с домашними питомцами.

В топ-10 востребованных направлений также вошли Геленджик, Ейск, Голубицкая и Джубга в Краснодарском крае, Феодосия и Ялта в Крыму, Москва.

Самым дешевым в августе для отдыха оказался Ейск, где в среднем проживание стоит 2861 рубль за ночь, самым дорогим — Геленджик. Там за ночь придется отдать 5603 рубля.

Россияне с домашними питомцами в среднем путешествуют от четырех до восьми дней, отмечается в исследовании.

Ранее генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал NEWS.ru, что те, кто не готов переплачивать за августовский «премиум», планируют поездки в начале осени, когда спрос начинает падать. По его словам, юг России наиболее популярен среди туристов, лидером среди городов остается Сочи. Эксперт отметил, что не менее популярен Дагестан за счет благоприятных погодных условий. Также для поездок в сентябре можно выделить такие направления, как Карелия и Алтай.