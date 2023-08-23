Названы помогающие справиться со стрессом продукты Доцент Бобровский: для борьбы со стрессом следует есть ягоды, фрукты и зелень

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Богатая магнием и цинком еда помогает лучше переносить психоэмоциональные перегрузки, сообщил в беседе с радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский. По его словам, в стрессовой ситуации правильное питание не дает организму истощиться.

Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты, — рассказал доцент медицинского факультета СПбГУ.

Он добавил, что пища, содержащая названные вещества, способна помочь человеку не только перенести уже наступившие психоэмоциональные перегрузки, но и подготовиться к предстоящим испытаниям. Бобровский считает, что в такой ситуации надо употреблять ягоды, фрукты и зелень. Из зелени специалисты выделяют шпинат, который является источником магния.

Диетолог уточнил, что по объему ягоды, фрукты и зелень должны составлять около четверти рациона. По его мнению, поддержать организм в стрессовом состоянии могут также перепелиные яйца, орехи и жирная рыба. Он добавил, что при повышенной психоэмоциональной нагрузке поможет и консультация с психологом.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что частое желание что-либо съесть может сигнализировать о неправильном питании, недостатке сна или обезвоживании. Кроме того, по ее словам, постоянная тяга к перекусам может являться симптомом проблем с щитовидной железой и, в частности, с уровнем кортизола, известного как «гормон стресса».