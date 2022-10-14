Названы помогающие похудеть продукты Диетолог Гинзбург заявил, что острый перец и имбирь помогают человеку в процессе похудения

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Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что острый перец и имбирь позволят человеку эффективнее добиваться успехов в процессе похудения. Он при этом уточнил, что эти продукты сами по себе не могу оказать существенного влияния на уменьшение массы тела, а лишь способствуют. Эксперт добавил, что человек должен также делать зарядку, а также наладить питание, пишет URA.RU.

Если человек стал есть острый перец и начал худеть, это абсолютно маловероятный сценарий. Но если человек все делает для похудения, а именно зарядку, в питании себя ограничивает, то такая остренькая еда скорее поможет, — поделился Гинзбург.

Он предупредил, что эти продукты противопоказаны людям, которые страдают от язвы желудка и гастрита. Гинзбург отметил, что восточные приправы снижают вероятность сердечно-сосудистых или онкозаболеваний.

Врач-диетолог Дарья Русакова ранее заявила, что травяные чаи, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог способствуют правильной работе нервной системы, а также снижают уровень стресса. Эксперт пояснила, что часть этих продуктов нормализует уровень кортизола, «успокаивая» нервную систему, а магний оказывает «эффект анти-стресс». Врач также указала на важность потребления продуктов, которые способствуют высвобождению серотонина.