Названы помогающие меньше есть специи Диетолог Русакова рассказала, что корица и мята помогают снизить аппетит

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Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что аромат цитрусов, корица, мята и имбирь помогают человеку во время диеты, снижая аппетит. Эксперт добавила, что эти специи также нормализуют пищеварение, нервную систему, а также улучшают кровообращение. Она порекомендовала употреблять корицу в натуральном кофейном напитке, так как её свойства таким образом усиливаются, пишет URA.RU.

Цитрусовые ароматы, кофе и корица снижают аппетит. Корица способствует снижению веса, так как ускоряет обмен веществ, нормализует уровень глюкозы в крови, снижает тягу к сладкому, — рассказала Русакова.

Специалист уточнила, что все полезные свойства специй работают только в комбинации с правильным питанием и спортом.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например листовые овощи и сельдерей.