Названы польза и вред рыбьего жира Врач Тананакина: рыбий жир поддерживает работу сердца и улучшает психическое состояние

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала «Известиям», что употребление рыбьего жира поддерживает работу сердца и мозга, улучшает психическое состояние, защищает суставы и кости. Эксперт при этом предупредила, что стоит соблюдать меру при его приеме, так как избыток этого вещества может привести к увеличению уровня сахара в крови и повышению риска кровотечений. Она также посоветовала рыбий жир беременным женщинам, так как он благоприятно влияет на протекание беременности и развитие плода.

Употребление рыбьего жира поддерживает работу сердца и мозга, снижает количество триглицеридов в крови, уменьшает воспаления, улучшает психическое состояние, поддерживает здоровье кожи, защищает суставы и кости, — сказала Тананакина.

Она порекомендовала употреблять обычную рыбу два раза в неделю, но отметила, что можно вместо этого принимать таблетки с рыбьим жиром, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.