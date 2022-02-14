Названы полезные свойства лени

Лень может подстегнуть быстрее решить задачу, рассказала психолог Инна Паустовская изданию «Слово и Дело». Также это чувство является защитным рефлексом и предупреждает об эмоциональной и физической усталости либо о том, что это занятие не подходит человеку, отметила она.

Я часто говорю о том, что я очень ленива, поэтому выступаю за рациональное использование времени. Это шутка, но это качество действительно позволяет мне более грамотно распределять время, чтобы не тратить его впустую. Делать что-то долгое, сложное, муторное я не хочу и потому нахожусь в поиске вариантов оптимизации процесса, нахожу более простые варианты, — сказала Паустовская.

Ранее сообщалось, что именно лень подчинённых больше всего раздражает руководителей. Также, по данным опроса сервиса SuperJob, начальники не терпят неисполнительность, непрофессионализм, глупость, безответственность, безразличие к работе и недисциплинированность.

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин предупредил, что причиной лени, кроме физической усталости, бывают и ментальные проблемы. Чтобы справиться с таким состоянием, он посоветовал приятную поездку и просто отдых, а также обращение к специалисту.