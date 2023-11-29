Названы полезные свойства хурмы Нутрициолог Гусакова: хурма полезна для пищеварения

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Хурма полезна для пищеварения благодаря большому содержанию клетчатки, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. В разговоре с Пятым каналом специалист подчеркнула, что данный продукт помогает укрепить иммунитет и является низкокалорийным источником антиоксидантов и пищевых волокон.

Хурма является источником клетчатки, который необходим для здорового пищеварения. Это помогает бороться с такой проблемой, как запоры, — пояснила нутрициолог.

Хурма также содержит витамины А, С и Е, калий и магний. Гусакова уточнила, что продукт защищает организм от вирусов и бактерий и способствует нормализации артериального давления. Кроме того, хурма положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поддерживает водно-соляной баланс, выводит избыток воды из организма, снижает риски развития проблем со зрением и улучшает состояние кожи. Специалист добавила, что употребление данного продукта поможет снизить уровень холестерина.

Диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что стоит отказаться от употребления хурмы при наличии заболеваний пищеварительной системы или сахарного диабета. Это связано с высоким гликемическим индексом продукта.