Названы полезные для здоровья свойства шоколада Диетолог Михалева: шоколад может защитить от онкологии

Шоколад способен защитить организм от хронического системного воспаления и от онкологии, поскольку в нем содержатся необходимые антиоксиданты, рассказала РИАМО диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева. Также это кондитерское изделие содержит магний и калий, которые благоприятно влияет на работу сердца, сосудов, мышечной и костной систем организма.

Эксперт подчеркнула, что употребление шоколада приводит к выработке серотонина — гормона удовольствия. Десерт повышает настроение, уровень активности и энергии. Однако данный продукт может нанести и вред здоровью, если есть его в неограниченном количестве.

Вред шоколада заключается в том, что он очень калорийный, независимо от того, горький или молочный это шоколад. В нем содержится около 500 ккал на 100 грамм <...> Но польза шоколада перевешивает вред, и в небольших количествах шоколад употреблять можно. В среднем от 10 до 30 грамм в день, — пояснила Михалева.

Ранее было опубликовано исследование, согласно которому употребление пива, вина или спелых фруктов снижает риск развития рака или болезни Альцгеймера. Авторы уточняют, что, хотя злоупотребление алкоголем вредит здоровью, содержащийся в некоторых напитках диацетил действует по аналогии с лекарственными препаратами, которые используются для лечения онкологических заболеваний.