Названы полезные для здоровья глаз продукты Диетолог Калинина: болгарский перец, петрушка и фисташки полезны для здоровья глаз

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Для поддержания здоровья глаз следует включить в свой рацион болгарский перец, руколу, петрушку, фисташки и салат латук, рекомендует врач-эндокринолог и диетолог Ирина Калинина. В беседе с «Москвой 24» специалист рассказала, что в этих продуктах содержатся пигменты, которые защищают от проникновения ультрафиолетовых лучей в сетчатку глаза.

Лютеина и зеаксантина больше всего в шпинате, кресс-салате, болгарском перце, базилике, петрушке и руколе. Также их много в зеленом горошке, фисташках, салате латуке и тыкве, — отметила специалист.

Каротониды представляют собой пигменты, которые содержатся только в определенных продуктах и витаминных комплексах и защищают от возрастных изменений и заболеваний глаз, поделилась Калинина. К ним относятся лютеин, зеаксантин и мезо-зеаксантин. Диетолог порекомендовала обратить особое внимание на содержащие этот пигмент продукты тем, кто много времени проводит перед телевизором, компьютером или смартфоном. Их экраны излучают синий свет, повреждающий клетки сетчатки глаз.

Эти пигменты снижают риск развития многих офтальмологических заболеваний, препятствуют проникновению УФ-лучей в глазную сетчатку и способствуют быстрой регенерации тканей после операций на глазах, — уточнила врач.

Для восполнения мезо-зеаксантина, по словам Калининой, стоит включить в рацион мясо форели, лосося и сардины.

Ранее офтальмолог Куренков посоветовал пожилым людям проходить ежегодное обследование даже при полном здоровье глаз. Это позволит вовремя распознать проблемы — многие болезни глаз начинаются бессимптомно.