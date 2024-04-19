Названы полезные для ребенка цвета в интерьере Психолог Бартон: синий цвет комнаты способствует концентрации ребенка

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Синий, красный и желтые цвета в интерьере полезны для психики ребенка, рассказала «Газете.Ru» психолог Наталья Бартон. По ее словам, в Швейцарии проводили исследования, которые показали, что разные цвета вызывают у ребенка определенные реакции.

Комнаты с синими оттенками способствовали повышенной концентрации и спокойствию у детей, это делало их более продуктивными в заданиях на анализ. Желтые и красные оттенки стимулировали активность и креативность, но могли вызывать возбужденное состояние и отвлекать от задач, требующих концентрации, — объяснила психолог.

Если в интерьере только спокойные оттенки, у ребенка может появиться нехватка стимуляции творческого процесса, отметила специалист. Однако еще важно то, какие ассоциации возникают с детства, например, красный может быть связан с опасностью, а желтый — с солнечным днем.

Психолог добавила, что важным фактором развития ребенка является не только яркие детали в интерьере, но и общая атмосфера в семье.

Ранее психолог Виктория Моисеева рассказала, что для спальни лучше всего подойдут холодные приглушенные цвета, такие как синий, зеленый и их оттенки. По ее словам, одну стену можно выкрасить в темный для более качественного сна. Однако остальные лучше оставить светлыми, чтобы комната ассоциировалась с расслаблением.