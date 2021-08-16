Стали известны детали задержания главного борца с коррупцией Петербурга

Начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпало задержали из-за того, что он регулярно получал взятки от одного из предпринимателей. Об этом сообщает 5-tv.ru .

Помимо Розсыпало в преступлении подозреваются другие сотрудники Северо-Западной таможни.

Отмечается, что во время таможенного оформления автомобилей специалисты за дополнительную плату обещали не проводить проверки. С каждой машины брали в среднем по $700. За оформление 20 автомобилей предприниматель заплатил более полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что начальник службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления Максим Розсыпало был задержан по подозрению во взяточничестве.

Также в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. У последнего нашли настоящий дворец с золотым унитазом. Задержанных обвиняют в коррупции.