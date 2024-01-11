Названы подешевевшие в России продукты «Платформа ОФД» сообщила о снижении цен на гречку и макароны в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена на гречневую крупу в России за год снизилась на 13%, о чем свидетельствуют результаты исследования ресурса «Чек индекс» компании «Платформа ОФД». Помимо этого, согласно данным аналитиков, упали цены на макаронные изделия и селедку.

По результатам исследования, в декабре 2023 года цена одного килограмма макарон составляла 84 рубля, что на 4% меньше, чем в 2022 году. Стоимость слабосоленой сельди снизилась на 3% и составила 285 рублей за килограмм. Также сообщается о понижении цен на майонез — в конце прошлого года один литр продукции стоил 235 рублей, что на 3% ниже, чем годом ранее.

Как считают эксперты, снижение стоимости гречки вызвано рекордным урожаем и уменьшением оптовых цен. Макароны подешевели по причине высокого сбора пшеницы и роста ее объемов на внутреннем рынке. Цены на селедку, в свою очередь, упали, поскольку были накоплены новогодние товарные запасы благодаря более низкой закупочной цене в промысле. На стоимость майонеза повлияло снижение цены на его основной ингредиент — подсолнечное масло.

Финансовый аналитик Александр Разуваев ранее заявил, что в России могут на 50% подорожать бананы из-за беспорядков в Эквадоре. По словам экономиста, в случае урегулирования ситуации в латиноамериканской стране цены стабилизируются, однако сильного снижения ожидать не стоит.