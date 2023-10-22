Названы пищевые привычки, помогающие сохранить здоровье после 40 лет Врач Волкова порекомендовала есть белок и овощи для здоровья после 40 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Для сохранения здоровья и фигуры после 40 лет необходимо регулярно употреблять в пищу белок, овощи и полезные жиры, рассказала изданию «Доктор Питер» врач Екатерина Волков. По мнению специалиста, пищевые привычки влияют на количество энергии, работу желудочно-кишечного тракта и гормональной системы, а также на настроение.

Обрывки белковых цепей, аминокислоты, идут на построение гормонов, волос, мышц, помогут избежать депрессии, сохранить молодость кожи, — объяснила эксперт.

Также богатая белками пища надолго дает ощущение сытости, а полезные калории не откладываются в виде лишних сантиметров на боках и животе. Жиры важно употреблять в достаточном количестве, чтобы оставаться энергичными. Они необходимы для работы всех систем организма. Доктор советует добавить в свое меню рыбу, орехи, оливковое масло и не забывать про молочную продукцию и мясо.

Клетчатку, которая содержится в овощах, нужно включить в каждый прием пищи. Она помогает поддерживать нормальную микроформу кишечника, отметила Волкова. Кроме этого, врач посоветовала выбирать продукты с максимальной концентрацией витаминов и минералов.

Ранее гастроэнтеролог Александра Алисова рассказала, что ягоды, мята и кокосы необходимы для стабильной работы кишечника. Эти продукты позволят предотвратить запоры, вздутие живота, нарушение обмена веществ и рак толстой кишки.