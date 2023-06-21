Названы первые симптомы остеопороза Хирург Жаров назвал постоянные ушибы первыми признаками остеопороза

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На начальных стадиях остеопороз протекает практически бессимптомно, но есть неочевидные признаки, которые указывают на наличие данной болезни, рассказал врач-хирург Евгений Жаров. Он пояснил в беседе с «Москвой 24», что частые ушибы, травмы и даже переломы могут оказаться симптомом этого заболевания. В таком случае следует пройти дополнительное обследование.

Если человек постоянно получает травмы, ушибы, трещины, переломы и обращается с этими проблемами к доктору, то врач может заподозрить начальные признаки остеопороза и назначить дополнительные анализы, обследование, — уточнил специалист.

На ранних стадиях это заболевание может проявиться компрессионным переломом позвоночника, который можно получить при ходьбе, во время спуска по лестнице или из-за занятий спортом. По словам хирурга, пожилые пациенты при остеопорозе часто сталкиваются с переломом шейки бедра. Это приводит к нарушению подвижности. Также остеопороз вызывает искривление позвоночника или лордоз, из-за которого заболевший может уменьшаться в росте. Из-за этого возникают боли в позвоночном отделе, утрата трудоспособности с последующей инвалидностью.

Основными факторами заболевания Жаров называет малоподвижный образ жизни, дефицит витамина D, наследственность, а также почечную недостаточность и сахарный диабет. Чаще всего от остеопороза страдают пожилые люди, подростки и женщины в постменопаузальном периоде. Для профилактики болезни хирург рекомендует потреблять достаточно кальция с помощью таблеток или продуктов, а также заниматься спортом и посещать бассейн.

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