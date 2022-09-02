Названы первые признаки начинающегося инсульта Врач Чернышова: асимметрия лица — первый признак начинающегося инсульта

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Асимметрия лица с искривленной улыбкой, слабость в конечностях и сильная головная боль являются первыми признаками начинающегося инсульта, предупредила врач-терапевт Надежда Чернышова. В разговоре с «Москвой 24» она добавила, что еще одним поводом насторожиться является состояние, при котором человек хочет что-то сказать, но у него никак не получается.

Еще бывает слабость в руке или ноге. Обычно на той же стороне, где и нарушение улыбки. Иногда присутствует сильная, невыносимая головная боль, — пояснила специалист.

Чернышова отметила, что начинающийся инсульт нередко сопровождается потерей сознания и ориентации в пространстве. При наличии перечисленных признаков необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, подчеркнула врач.

Врач-невролог Павел Хорошев ранее заявил, что человек может отменить ишемический инсульт и избежать его последствий двумя медицинскими способами. Одним из способов является введение вещества, которое добывают из стрептококков. Оно растворяет тромб, но сделать инъекцию нужно за 4–6 часов до начала приступа. Вторым способом является извлечение тромба с помощью гибкой полимерной нити при помощи рентгена.