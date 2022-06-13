Названы первичные симптомы ВИЧ Инфекционист Ковалёва назвала первичные симптомы ВИЧ

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Врач-инфекционист Татьяна Ковалёва рассказала «Известиям» про симптомы, которые могут свидетельствовать о начале ВИЧ-инфекции. Эксперт пояснила, что появление первых клинических симптомов заболевания занимает от четырёх недель до трёх месяцев (иногда до одного года) с момента заражения. По её словам, самыми распространёнными клиническими симптомами ВИЧ-инфекции является лихорадка, озноб, увеличение лимфатических узлов, болезненные ощущения в горле и сыпь на коже.

Острая ВИЧ-инфекция часто напоминает корь, краснуху, инфекционный мононуклеоз. Под влиянием иммунодефицита у 10–15% инфицированных развиваются следующие вторичные заболевания: ангина, бактериальная пневмония, кандидозы, герпетическая инфекция и другие заболевания, — поделилась Ковалёва.

Врач добавила, что в первые три месяца симптомы регистрируются у 50–90% больных. Наиболее частым путём передачи инфекции являются незащищённые половые контакты.

Вирусолог Павел Волчков ранее заявил, что першение в горле может быть сигналом проникновения коронавируса в организм у ранее переболевших COVID-19 людей. Эксперт добавил, что человек может не подозревать о том, что снова заразился вирусом. Он пояснил, что першение — это иммунная реакция организма по локализации очага заболевания.