Названы перспективы Михаила Ефремова в колонии

https://static.news.ru/photo/d51386e8-f22d-11ea-92b1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший начальник одного из исправительных учреждений заявил, что к заключённым со статьей, как у артиста Михаила Ефремова, в колонии обычно относятся с сочувствием. По его словам, оно заметно и со стороны других заключённых, и со стороны администрации учреждения.

Перспективы Михаила Ефремова, которого Пресненский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП, он считает хорошими. По словам экс-руководителя одной из колоний, осуждённых по статье Ефремова часто освобождают условно-досрочно, сообщает MK.RU.

В самой колонии артист может попасть на различные производства.

Сейчас в любой колонии есть своя пекарня. Мы уже не закупаем, а выпекаем сами хлеб для нужд. Кроме того, у каждой колонии свой уклон. Кто-то выпускает печенья, томаты, кетчупы, кто-то стеклопакеты, — рассказал собеседник издания.

Также Ефремову могут разрешить заниматься любимым делом.

В субботнее время это же самое то. Есть личное время с 19.00 до 21.00. Кто на гитаре идёт играть, кто на баяне. В колонии это очень приветствуется. И другие осуждённые с радостью идут на концерт, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда. Кроме того, суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера. При этом артиста не стали лишать государственных наград. Также частично удовлетворён иск Виталия Захарова на 7,3 млн рублей. Присуждено 800 тысяч рублей.