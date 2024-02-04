Названы передающиеся по наследству виды рака Онколог Шубина: рак молочной железы может передаваться по наследству

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак молочной железы, яичников и щитовидной железы могут передаваться по наследству, заявила «ФедералПресс» врач-онколог Юлия Шубина. Она добавила, что рак — это только вид злокачественных опухолей, поэтому по некоторым органам у людей он может передаваться от родителей детям.

Например, рак молочной железы, яичников, определенный вид рака щитовидной железы (медуллярный рак) и некоторые виды рака толстого кишечника могут передаваться по наследству, — сказала онколог.

Она добавила, что женщинам, чьи мать или бабушка болели, необходимо сдать анализ на генетический риск развития рака яичников и молочной железы. Шубина сообщила, что рак щитовидной железы можно диагностировать с помощью анализа на гормон кальцитонин, а онкологическое заболевание в кишечнике поможет определить регулярное прохождение колоноскопии.

Ранее онколог Даниил Строяковский заявил, что наиболее частыми онкологическими заболеваниями, которые находят у россиян, являются рак молочной и предстательной желез, а также толстой и прямой кишки. Он добавил, что на вершине статистики также находится рак легкого. При этом в 80% случаев его находят у мужчин-курильщиков, но среди некурящих и женщин заболевание стало встречаться чаще в последнее время. На пятом месте в России находится рак желудка.

Врач добавил, что ежегодно в стране регистрируется более 600 тысяч случаев заболевания онкологией. При этом медикам удается отследить ряд закономерностей, изучая природу возникновения новообразований. В этом контексте Строяковский указал на увеличение длительности жизни, изменение модели питания. Однако точная причина появления определенных злокачественных опухолей остается неясна.