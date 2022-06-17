Названы овощи для выращивания на балконах и подоконниках квартир

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Для выращивания овощей на подоконниках и балконах квартир лучше всего выбирать неприхотливые культуры, например, кабачки: они вырастут меньшего размера, и за ними нужно ухаживать, но своих вкусовых качеств они не потеряют. «Вести Подмосковья» посоветовали россиянам высаживать их в ящиках на балконе, чтобы обеспечить кабачкам доступ к солнечному свету.

Оказывается, весьма популярна при домашнем выращивании и брюссельская капуста. Кочаны дома тоже будут не такими большими, как в огороде. Сложность заключается в том, что всегда сначала нужно подготовить рассаду и уже потом высаживать её в места постоянного роста. Растет культура достаточно медленно, поэтому стоит набраться терпения и чаще включать возле капусты лампы с разных сторон — она это любит, — пишет издание.

Также на балконах можно высадить капусту брокколи. При этом выращивать ее можно хоть круглый год, однако кочаны будут в два раза меньше, чем на огороде. Поливать ее надо четыре раза в день, а в дождливую и пасмурную погоду обеспечивать брокколи дополнительное освещение. Шпинат тоже отличается неприхотливостью и высокой урожайностью. Для высаживания этой культуры в домашних условиях понадобятся глубокие горшки и дренажная система.

Лук-шалот любят за обильный урожай зеленых стрелок, который превышает урожайность обыкновенного лука. При этом луковица шалота на порядок меньше луковицы обычного лука. Это еще и очень сильно экономит место в стесненных условиях квартиры, — сообщает издание.

Ранее садовод Марина Рыкалина заявила, что на балконах квартир в июне можно посадить семена огурцов, редиса и даже томатов, так как определенные сорта этих культур могут расти в стесненных условиях. Она также добавила, что россияне могут вырастить различную зелень и салаты.