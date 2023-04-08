Названы отравляющие вещества, которые ВСУ могут применить в Сумской области Военный обозреватель Суконкин: ВСУ могут применить фосген или зарин для антироссийской провокации в Сумской области

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы Украины могут применять в Сумской области для антироссийской провокации боевые отравляющие вещества, хранившиеся в СССР и РФ (до уничтожения соответствующих арсеналов), рассказал NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин.

Для антироссийской провокации, с целью дискредитировать ВС РФ, ВСУ могут применять в Сумской области любое боевое отравляющее вещество: фосген, зарин, зоман, VX, а также любое БОВ, хранившееся в СССР и РФ, до уничтожения в России соответствующих запасов. Вряд ли они применять БОВ, имеющиеся у США, они не ликвидировали свои запасы. Это если мы говорим о провокации ВСУ, — отметил Суконкин.

Ранее в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что Киев готовится организовать в Сумской области провокацию и обвинить РФ в применении отравляющих веществ.

Украинская сторона, как отметили в гумштабе, подготовила в городе Ахтырка участок, который назовут «передовым рубежом обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения с российскими войсками». Туда Украина планирует доставить из моргов тела и останки погибших прежде украинских военнослужащих. Их смерть подадут, как результат удара российской артиллерии боеприпасами, снаряженными «отравляющими веществами».