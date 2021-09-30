Названы отрасли, в которых зарплаты подняли почти в три раза

В России за 10 лет номинальная заработная плата сотрудников сельской и рыбной отраслей, а также лесного хозяйства выросла почти в три раза. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования Университета им. Г. В. Плеханова. Эксперты отмечают, что разные темпы роста зарплат в отраслях связаны с господдержкой.

При этом в топ-5 по темпам роста оказались сотрудники здравоохранения, образования, металлургии и химической отрасли. Так, за 10 лет номинальная зарплата медработников увеличилась на 277,1%. Отставание от лидера составило менее 10%.

Эксперты уверены, что на увеличение зарплат врачей в существенной степени повлияла пандемия. Из-за увеличенного государственного финансирования медицинского сектора для борьбы с коронавирусом в 2020 году оклад медиков за четыре года увеличился вдвое.

Ранее издание Forbes представило рейтинг крупнейших частных компаний в России с самой большой выручкой. Первое место в списке занял нефтяной гигант ЛУКОЙЛ. Выручка предприятия за 2020 год составила 5,6 трлн рублей, это на 28% меньше показателя прошлого года.

На втором месте оказалась X5 Retail Group с выручкой в 1,9 трлн рублей. При этом у ЛУКОЙЛа в штате числятся 108 тысяч сотрудников, а у X5 — 339 тысяч.