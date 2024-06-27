Названы отрасли с самыми высокими зарплатами РБК: самые высокие зарплаты получают в сфере логистики

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Быстринский горно-обогатительный комбинат производит отгрузку первой партии медного концентрата

Самые высокие зарплаты в России получают работники транспортно-логистической отрасли, сообщает РБК со ссылкой на исследование HeadHunter и компании ПЭК. Они зарабатывают в среднем 139 тысяч рублей в месяц. На втором и третьем месте — сотрудники горнодобывающих компаний и тяжелого машиностроения с зарплатой 116 тысяч рублей и 110 тысяч рублей соответственно.

При этом одни из наиболее скромных доходов предлагают организации в области культуры — 55 тысяч рублей. Еще меньше хотят платить в сфере телекоммуникаций и розничной торговли — 52 тысячи рублей.

Кроме того, логистические компании лидируют не только по уровню зарплаты, но и приросту новых вакансий. Речь идет о +38%. Директор по персоналу ПЭК Виктория Цой считает, что это связано с нехваткой линейного персонала и водителей грузовиков. Также более чем в два раза вырос средний срок закрытия одной вакансии данной сферы — до 25 дней, пояснила она.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что реальные доходы россиян увеличились на фоне роста российской экономики. По его словам, реальная зарплата прибавила 8,2%, а реальные доходы — 5,8%. В России также отмечен рост промышленного производства. добавил глава Минфина.