Названы отрасли с растущим дефицитом кадров в России HR-эксперт Мурадян: дефицит кадров в России будет расти в торговле и IT-сфере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России на рынке труда начался серьезный дефицит кадров, сообщил NEWS.ru HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, на это указывает значительный рост числа опубликованных вакансий (с 2018 по 2023 год количество выросло почти в два раза). Эксперт считает, что наиболее дефицитными станут отрасли торговли, строительства, IT-сферы и другие.

Отрасли, в которых будет расти дефицит кадров: обрабатывающее производство, торговля, транспортировка и хранение, строительство, гостиницы и общепит, ИТ и связь. Наиболее остро дефицит кадров вырастет среди специалистов с опытом работы от трех лет и выше и составит от 2 до 4 млн человек, — сказал собеседник.

Мурадян добавил, что 55% граждан с опытом придется на среднеквалифицированных работников (токари, фрезеровщики), 35% — на работников с высокой квалификацией (инженеры, управленцы, программисты), 10% — на низкоквалифицированные кадры. Однако, по мнению эксперта, эту брешь частично закроют трудовые мигранты.

Ранее эксперты рассказали, что одними из самых популярных в 2024 году станут профессии в сфере информационных технологий и беспилотной авиации. Они отметили, что также будут востребованы специалисты, чья сфера деятельности связана с маркетингом, аналитикой данных, машинным обучением и искусственным интеллектом. Кроме того, кадры будут нужны в области здравоохранения, промышленности и строительства.