Названы отличия между ветрянкой и оспой обезьян Иммунолог Скорпилева и вирусолог Бутенко рассказали про отличия ветрянки и оспы обезьян

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Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева рассказала, что при оспе нужен тесный телесный контакт с заражённым и она оставляет глубокие следы на теле инфицированного, в отличие от ветрянки. Она отметила, что у ветрянки инкубационный период составляет от 11 до 21 дня. Вирусолог Александр Бутенко добавил, что характер сыпи также отличается между двумя инфекциями, пишет URA.RU.

Это не ветряная оспа, которая передаётся очень быстро воздушно-капельным путем. Здесь нужен тесный и долгий контакт. Это первое. Второе — высыпания более глубокие и объёмные, нежели чем при ветрянке, — поделилась Скорпилева.

Бутенко указал на то, что ветряная оспа циркулирует только в популяции людей.

Биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова ранее заявила, что обезвоживание организма чревато рядом серьёзных осложнений и даже может быть опасно для жизни. Эксперт пояснила, что потеря воды в размере 1% от массы тела ухудшает терморегуляцию и вызывает жажду. Если лишиться 4% влаги, снижается работоспособность на 20–30%.

Ещё больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. При 10% потере, по словам ученого, может возникнуть опасность для жизни. Она посоветовала увеличить приёмы воды в летний период, так как потребность организма в воде возрастает до 4–6 литров в день в зависимости от веса.