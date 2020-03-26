https://static.news.ru/photo/5c04deda-6fa8-11ea-8acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия по решению президиума координационного совета при правительстве РФ с 27 марта закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Такой шаг предпринят из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Теперь из России за рубеж будут летать только грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные самолёты. Также запрет не касается рейсов по вывозу россиян из-за границы домой и иностранцев из России на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росавиации.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ради снижения убытков из-за прекращения авиасообщения в России авиакомпании пойдут на массовые увольнения сотрудников, заявил руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак. По его словам, убытки к концу года составят около 100–300 млрд рублей, и если не последует никаких компенсаций и субсидий, авиаперевозчики будут вынуждены прекратить свой бизнес.