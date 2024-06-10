Названы основные задачи учебно-боевых самолетов Як-130 Летчик Попов: самолеты Як-130 предназначены для обучения молодых специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учебно-боевые самолеты Як-130 предназначены для обучения молодых специалистов, рассказал заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что на этих самолетах можно выполнять учебно-боевые цели по стрельбе ракетами и бомбометанию. Кроме того, Як-130 предназначены для выполнения задач по пилотированию, отметил специалист.

Это учебно-боевые самолеты, которые в основном предназначены для выполнения задач по пилотированию, то есть взлет, посадка, полет по маршруту, полет в зону, простой и сложный пилотаж. Также можно выполнять учебно-боевые задачи по стрельбе ракетами и бомбометанию до 250 кг, — пояснил Попов.

Летчик подчеркнул, что иркутский завод ОАК, который передал Минобороны России новую партию Як-130, имеет опыт выпуска таких самолетов. Как отметил специалист, эти воздушные суда нужны для смены летчиков, которые позже смогут выполнять служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Як-130 может выполнить боевую задачу с ограниченными возможностями, у него для этого все есть. Но большой целесообразности в использовании самолета не по прямому назначению на сегодняшний момент нет. Он будет в учебно-тренировочных частях, — предположил Попов.

Авиаэксперт Роман Гусаров ранее рассказал, что в России создается самолет «Байкал», который заменит Ан-2, он же кукурузник, с девятью посадочными местами, а чешский L-410 должен заменить новый самолет «Освей». По его словам, также разрабатывается турбовинтовой Ил-114-300, он будет крупнее Ан-24, которому на смену придет «Ладога».