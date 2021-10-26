Названы основные версии убийства полковника МВД в Новой Москве

Бывший замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексей Новосельцев мог быть убит с целью ограбления. Следователи также не исключают версию, что полковнику могли отомстить преступники за старые уголовные дела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Тело Новосельцева с ножевыми ранениями обнаружила его дочь утром 25 октября в бане на его участке. В настоящее время следствие работает над установлением подозреваемых. Для отработки версии об ограблении сотрудники полиции проверяют проживающих рядом гастарбайтеров.

Следователи установили, что неизвестные, чтобы попасть на приусадебный участок полковника, перелезли через забор. Также возможно, что мужчину перед убийством пытали — его кровь была обнаружена в нескольких комнатах.

Издание опубликовало видео дачи, на которой был убит Новосельцев.

Как сообщалось, 23 октября 69-летний мужчина заходил в гости к своей дочери, проживающей на соседней улице. Затем он пошёл к себе на участок, после чего ему долгое время никто не мог дозвониться. Утром 25 октября дочь решила навестить отца и обнаружила его тело с ножевыми ранениями в бане. С места убийства исчез сотовый телефон, в самом доме порядок нарушен не был. Сам Новосельцев не предупреждал родственников, что к нему должен кто-то прийти или приехать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Новосельцев считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям и возглавлял штаб по расследованию заказного убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Кроме того, уже после отставки Новосельцев негласно отвечал за службу безопасности РПЦ и был приближён к патриарху Алексию II.