Названы основные версии убийства полковника МВД в Новой Москве

Бывший замначальника Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Алексей Новосельцев мог быть убит с целью ограбления. Следователи также не исключают версию, что полковнику могли отомстить преступники за старые уголовные дела. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Тело Новосельцева с ножевыми ранениями обнаружила его дочь утром 25 октября в бане на его участке. В настоящее время следствие
Следователи установили, что неизвестные, чтобы попасть на приусадебный участок полковника, перелезли через забор. Также возможно, что мужчину перед убийством пытали — его кровь была обнаружена в нескольких комнатах.
Издание опубликовало видео дачи, на которой был убит Новосельцев.
Как сообщалось, 23 октября 69-летний мужчина заходил в гости к своей дочери, проживающей на соседней улице. Затем он пошёл к себе на участок, после чего ему долгое время никто не мог дозвониться. Утром 25 октября дочь решила навестить отца и обнаружила его тело с ножевыми ранениями в бане. С места убийства исчез сотовый телефон, в самом доме порядок нарушен не был. Сам Новосельцев не предупреждал родственников, что к нему должен кто-то прийти или приехать.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Новосельцев считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям и возглавлял штаб по расследованию заказного убийства губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Кроме того, уже после отставки Новосельцев негласно отвечал за службу безопасности РПЦ и был приближён к патриарху Алексию II.