Названы основные симптомы оспы обезьян Вирусологи Альтштейн и Малинникова назвали основные симптомы оспы обезьян

Фото Megan Lorenz/Comedy Wildlife Photography Awards 2020

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что в первые дни распознать оспу обезьян довольно трудно, если больных мало и заболеваемость не носит массовый характер. Эксперт отметил, что ситуация проясняется вместе с появлением высыпаний на коже. Он добавил, что любое повышение температуры будет вызывать тревогу, пишут «Известия».

Сейчас, когда люди будут приезжать из африканских стран, любое повышение температуры будет вызывать тревогу. А окончательный клинический диагноз можно поставить, когда появится сыпь, — рассказал Альтштейн.

В свою очередь заведующий кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова указала на то, что для оспы обезьян также характерно воспаление лимфоузлов.

Если человек чувствует их увеличение в подчелюстной, подмышечной, паховой области, есть смысл задуматься, даже если ещё нет сыпи с пустулами, — поделилась Малинникова.

Она добавила, что воспалительный процесс характеризуется лихорадкой, сильной головной болью, а также болью в мышцах.

Онколог, руководитель онкологического центра «СМ-Клиника» Александр Серяков ранее заявил, что употребление генно-модифицированных продуктов (ГМО), которые преобладают в рационе современного человека, создаёт большие риски развития рака. Эксперт указал на то, что в России с каждым годом увеличивается количество заболевших раком. При этом увеличивается процент тех, кто заболевает раком в 40–50 лет и позднее.