Названы основные признаки мужской неверности Психолог Гамаюн: на мужскую неверность указывает потеря эмоционального контакта

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Потеря эмоционального контакта с женой может указывать на мужскую неверность, считает психолог Элена Гамаюн. В разговоре с LIFE.ru специалист уточнила, что зачастую мужчина начинает вести себя скрытно: меняет пароли, скрывает контакты, уходит в другую комнату, чтобы пообщаться по телефону.

Связь на эмоциональном центре, то есть на сердечном. Когда у людей есть взаимопонимание, когда они делятся друг с другом какими-то новостями, обмениваются эмоциями, когда они друг другу улыбаются. Если у мужчины появляется любовница, то теряется эмоциональный контакт, — пояснила психолог.

Также стоит обратить внимание на наличие общих целей. При появлении любовницы мужчины часто перестают интересоваться увлечениями жены и семейными делами. Кроме того, на неверность указывают изменения в сексуальной жизни. Гамаюн добавила, что мужчина может стать грубым и агрессивным, так как испытывает постоянный стресс. Могут возникнуть и финансовые трудности, ведь зачастую на любовницу приходится тратить деньги.

Желание мужчины ускользнуть из дома и проводить выходные где-нибудь в другом месте, частые командировки — это также может являться одним из признаков наличия измены, — уточнила Гамаюн.

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