Названы основные причины появления мешков под глазами Пластический хирург Вдовин назвал возрастные изменения одной из причин мешков под глазами

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Отеки под глазами могут появляться из-за естественных процессов организма на фоне возрастных изменений, рассказал пластический хирург Александр Вдовин. В беседе с LIFE.ru он пояснил, что мешки под глазами могут быть следствием снижения упругости и эластичности кожи, из-за чего ослабевает круговая мышца.

Нельзя не отметить, что с мешками под глазами часто сталкиваются представители старшей возрастной категории, так как с возрастом на фоне снижения упругости и эластичности кожи ослабевает круговая мышца глаза, что приводит к выпячиванию жировой ткани в периорбитальной зоне и формированию жировых грыж, — уточнил хирург.

По словам специалиста, отеки могут возникнуть на фоне аллергии из-за неправильного питания. В таком случае следует исключить из рациона острую и соленую пищу, и мешки под глазами исчезнут в течение суток. Еще одной причиной отечности могут стать вредные привычки, такие как курение и злоупотребление алкоголем. Если проблема не решается, нужно обратиться к врачу.

Косметолог Марият Мухина ранее посоветовала не использовать диуретики, или мочегонные препараты, для борьбы с мешками под глазами. По ее словам, подобные средства выводят из организма ионы, что может привести к сердечной аритмии, кроме того, выводится калий, что также чревато последствиями для здоровья.