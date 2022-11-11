Названы основные причины косоглазия Офтальмолог Гладилин: нарушения центральной нервной системы могут привести к косоглазию

Фото: pixabay

Офтальмолог Василий Гладилин заявил «Известиям», что косоглазие чаще всего возникает из-за нарушения иннервации, которая есть у каждой глазодвигательной мышцы. Врач пояснил, что иннервация — это сигнал от нервной системы, поступающий к определенной мышце для того, чтобы она пришла в движение. Он добавил, причиной косоглазия также могут стать нарушения в работе центральной нервной системе.

Нарушение подразумевает частичное или полное отсутствие сигнала мышцы. Всего у человека 12 глазодвигательных мышц, по шесть с каждой стороны. Если одна из них не работает, это приводит к нарушению баланса угла зрения, то есть к косоглазию, — объяснил Гладилин.

Специалист указал на то, что примерно 3% детей страдают от этого нарушения. У взрослых заболевание может возникнуть в результате серьезных травм или болезней. Гладилин порекомендовал регулярно проходить осмотр у офтальмолога.

Врач-уролог Максим Тыганов ранее рассказал, что мужчины переживают стрессовые ситуации сложнее, чем женщины. Эксперт пояснил, что во время стресса у мужчин в организме вырабатывается адреналин и кортизол, которые первоначально помогают справится с напряжением. Врач уточнил, что в случае продолжительного стресса кортизол начинает «угнетать» выработку тестостерона, а это приводит к снижению синтеза спермы, а также эректильной дисфункции из-за спазмов кровеносных сосудов.