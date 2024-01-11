Названы основные препятствия для развития системы фудшеринга в России Благотворитель Назарова: фудшерингу в России мешает отсутствие вычета по НДС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Идее создания в магазинах специальных социальных полок с бесплатными продуктами для пенсионеров и социально незащищенных граждан мешает отсутствие вычета по входящему НДС для ритейлеров, рассказала в беседе с «Царьградом» член управляющего совета благотворительного фонда Юлиа Назарова. Поэтому, по ее словам, бизнесу выгоднее утилизировать непроданные товары с истекающим сроком годности.

Эксперт отметила, что в России ежегодно утилизируется около 18 млн тонн нераспроданных продуктов, из которых почти треть приходится на магазины и точки общепита. Значительную часть товаров, пригодных для употребления, можно передать нуждающимся. Эта социально-экологическая технология имеет название фудшеринг. Однако сегодня при бесплатной передаче продуктов ретейлеры вынуждены платить налог в размере 10-20%, поскольку не получают вычет по входящему НДС и должны возместить бюджету соответствующую сумму.

То есть компаниям выгоднее утилизировать продукты, это в два-три раза дешевле, чем фудшеринг, — подчеркнула Назарова.

Для устранения этой проблемы был разработан законопроект о фудшеринге, который находится на рассмотрении в правительстве, рассказала специалист. При этом, по ее словам, попытки организации социальных полок в магазинах ранее терпели неудачу из-за сложности обеспечить справедливое распределение продуктов и фактической невозможности отследить, кто злоупотребляет возможностью взять еду бесплатно, а кто действительно в ней нуждается.

По мнению эксперта, для исправления ситуации нужно в первую очередь устранить барьер в виде входящего НДС для магазинов, а процесс распределения помощи доверить профильным некоммерческим организациям, которые могли бы выявлять нуждающихся и взаимодействовать с ними напрямую, организовывая прием и распределение продуктов со строгой отчетностью и полной прозрачностью подобной благотворительности.

Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко высказал мнение, что идея создания в магазинах социальных полок с бесплатными товарами, у которых истекает срок годности, нежизнеспособна. Он пояснил, что эта мера не освободит магазины от обязанности платить налоги.