Названы основные правила безопасных тренировок дома Men Today: во время домашних тренировок следует правильно распределить нагрузку

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Во время домашних тренировок следует определиться с целью занятий спортом и правильно распределить нагрузку, сообщает издание Men Today. При этом необходимо проконсультироваться со специалистом, который посоветует программы с упражнениями и необходимое оборудование.

Издание отмечает, что в плане тренировок важно следовать определенному расписанию и распределять занятия так, чтобы организм мог отдохнуть. Врачи также рекомендуют слушать свое тело и всегда проводить разминку и заминку. По мнению специалистов, необходимо следить за водным балансом и делать тренировки разнообразными.

Ранее врач-терапевт Наталья Зубарева заявила, что бесконтрольный прием спортивных добавок при активных тренировках может привести к неприятным последствиям, вплоть до онкологических проблем. Специалист также рассказала, что протеиновые добавки содержат молочный белок и углеводы, вызывающие в организме процессы брожения и, как следствие, дисбактериоз. Чтобы избежать этого, необходимо выбирать препараты на сывороточном белке, не содержащие сахар.

До этого фитнес-тренер Дарья Кожевникова посоветовала перед покупкой спортивного питания обратить внимание на его состав: многие производители пишут на упаковках, что не используют сахар, но при этом могут добавлять вредные подсластители.